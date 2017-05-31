В субботу в Томске откроется девятый «Детский Арбат»

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

В субботну, 3 июня, в Театральном сквере перед Томским областным художественным музеем (пер. Нахановича, 3) состоится IX городской фестиваль «Детский Арбат-2017», сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы подготовили для детей мастер-классы, выставку художественного и декоративно-прикладного детского творчества. На площади будет работать галерея под открытым небом, где будут представлены конкурсные рисунки «Красная книга Томской области», «Природа родного края» и плакаты на тему «Берегите природу».

На «Улице собственных песен» учащиеся школ искусств, музыкальных объединений, увлечённых жанром авторской песни, выступят со своими творческими номерами. На «Игровой площади» ребятишек ждут конкурсы, игры и веселые аттракционы. Освещать работу фестиваля будут юные журналисты. Также во время работы «Детского Арбата» состоится фото-кросс для команд из 6-7 участников.

Фестиваль будет проходить с 11.00 до 16.00. В 15.30 на центральной сцене организаторы подведут итоги фестиваля «Детский Арбат – 2017» и наградят победителей и участников.

Тэги/темы: