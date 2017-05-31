Житель Томской области пытался угнать за ночь в ХМАО три автомобиля, чтобы поехать домой

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) ранее судимого жителя Томской области, попытавшегося угнать несколько автомобилей за одну ночь, для поездки домой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального управления МВД.

Сначала рецидивист угнал в Когалыме ВАЗ-2112. Однако, проехав несколько метров, не справился с управлением и врезался в мусорный бак, после чего скрылся с места происшествия.

В туже ночь он попытался угнать еще одну машину, разбив стекло, но не смог ее завести, поскольку в ней был снят аккумулятор. Третья попытка угона также закончилась неудачно: бензина в баке хватило на несколько метров.

В настоящее время подозреваемый задержан.

«Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что совершал угоны для того, чтобы съездить домой в Томскую область», — говорится в сообщении.

В отношении угонщика возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон). Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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