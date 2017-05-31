Томичи жалуются на неудобства, связанные с ремонтом дорог и прошлогоднем браке

31 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

На «горячую линию» по ремонту дорог поступило 350 обращений от жителей региона. В основном люди сообщают о неудобствах, связанных с дорожным ремонтом, жалуются на состояние отремонтированных в прошлом году дорог, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщений о выявленном браке или о несоблюдении технологий в ходе начавшейся нынешней дорожно-ремонтной кампании пока не поступало.

Глава региона призвал жителей области активнее пользоваться «горячей линией», оставляя не только устные жалобы, но и прикрепляя фото, видеоматериалы.

«Каждый звонок и электронное письмо будут поводом для проверки работы дорожников. Бракоделы должны об этом знать», — подчеркнул врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Сообщать о темпах и качестве дорожного ремонта можно по телефону «горячей линии» областного департамента дорожной деятельности, транспорта и связи (3822) 902-656 или по электронной почте hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru

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