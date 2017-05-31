Фирменный поезд «Томич» отметил 50-летие (ФОТО)

31 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 31 мая, скорый фирменный поезд №37/38 сообщением Томск – Москва «Томич» отметил 50-летие.

Торжественное мероприятия по этому случаю прошло на железнодорожном вокзале Томск-2. В праздновании приняли участие представители Западно-Сибирской железной дороги, Федеральной пассажирской компании, администрации города, а также профсоюзной организации студентов ТГУ (студенческий отряд проводников «Голубая стрела»). В рамках праздника прошел митинг, а также презентация поезда.

Напомним, поезд «Томич» получил статус фирменного в 1967 году, до середины 1990-х годов он курсировал через Казань и прибывал на Казанский вокзал Москвы. Маршрут поезда проходит через Киров, Нижний Новгород, Владимир и завершается на Ярославском вокзале столицы.

В настоящее время в составе «Томича» курсируют вагоны трех типов: СВ с двухместным размещением, купейные с четырехместным размещением и плацкартные. Также предусмотрены купе для перевозки инвалидов-колясочников и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы кондиционерами.

Скорый фирменный поезд №37/38 «Томич» курсирует через день. Состав отправляется с вокзала Томск-1 по нечетным дням в 12:20 по местному времени (8:20 мск) и прибывает на Ярославский вокзал Москвы в 15:58. Из Москвы поезд отправляется по четным числам в 22:50 и прибывает на вокзал Томск-1 в 9:58 по местному времени (5:58 мск). Маршрут пролегает через Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород и Владимир. Чуть более чем за 2 суток состав преодолевает расстояние 3619 км.

Фото: Вероника Белецкая

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