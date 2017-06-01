Томских Свидетелей Иеговы оштрафовали за миссионерскую деятельность

1 июня 2017 / Томский Обзор

Томский суд оштрафовал Свидетелей Иеговы за миссионерскую деятельность в период ее приостановления распоряжением Минюста, сообщает пресс-служба томского облсуда.

В ходе судебного заседания установлено, что религиозная организация вела миссионерскую деятельность в конце марта 2017 года.

«Собравшиеся распространяли информацию о своем вероучении среди томичей, не являющихся последователями этого религиозного объединения с целью их вовлечения в состав участников», — говорится в сообщении.

На заседании представитель Свидетелей Иеговы не признал вину, отметив, что в объединении не знали о приостановлении деятельности и распоряжение Минюста не получали. И к тому же, богослужение проводилось другой религиозной организацией.

По итогам заседания суд оштрафовал томских Свидетелей Иеговы на 100 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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