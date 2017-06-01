Следить за движением томских трамваев и маршруток можно с помощью мобильного приложения

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томске запустили мобильное приложение Bus70, с помощью которого можно отслеживать движение общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Приложение Bus70 – разработка томского ООО «Геометрия». Сегодня горожане с помощью этого сервиса могут оперативно узнать о передвижении трамваев, троллейбусов и автобусов по городским маршрутам.

Бесплатное приложение доступно для смартфонов, работающих на платформах Android и iOS.

Напомним, что для томичей доступны пять интерактивных приложений, с помощью которых они могут отследить местоположение электротранспорта и маршруток. Среди них – сервис sms-инфо, мобильное приложение Bus62, а также светодиодные табло на остановках и др. Также с помощью этих сервисов горожане имеют возможность увидеть местонахождение пассажирского транспорта, оснащенного для перевозки маломобильных граждан.

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