Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Мира в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: GIbdd.ru

В ночь на среду, 31 мая, в Томске на пр.Мира, 16а столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 00.25. По словам 22-летней женщины водителя Toyota Camry, в нее врезался неустановленный попутный автомобиль, который позже скрылся с места ДТП. Иномарка от удара выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2105. С травмами 50-летний водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев происшествия просят обратиться в отдел ГИБДД по телефону: 794-636, либо в дежурную часть по телефону: 66-44-22. Или обращаться лично: Иркутский тракт, 79, кабинет 26.

Тэги/темы: