Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Мира в Томске
1 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: GIbdd.ru
В ночь на среду, 31 мая, в Томске на пр.Мира, 16а столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 00.25. По словам 22-летней женщины водителя Toyota Camry, в нее врезался неустановленный попутный автомобиль, который позже скрылся с места ДТП. Иномарка от удара выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2105. С травмами 50-летний водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев происшествия просят обратиться в отдел ГИБДД по телефону: 794-636, либо в дежурную часть по телефону: 66-44-22. Или обращаться лично: Иркутский тракт, 79, кабинет 26.
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