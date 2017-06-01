В Томске открылся реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: Fond-alena.ru

Сегодня, 1 июня, в Томске прошла церемония открытия реабилитационного центра благотворительного фонда им. Алены Петровой. Учреждение находится в мкр. Наука по пер. Никольский, 19.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новый реабилитационный центр станет местом, где больные дети и их родители смогут получить комплексную помощь по разным направлениям. Это и услуги логопеда, психолога, педагога, и консультации по вопросам социальной поддержки, и решение вопросов о финансовой помощи. В здании предусмотрены площади для занятий лечебной физкультурой. Единовременно реабилитацию в центре смогут проходить до 30 детей со всей Томской области – по информации благотворительного фонда, это полностью покрывает текущие потребности. Все услуги для больных детей и их родителей будут оказываться бесплатно. Финансирование всех программ и проектов будет осуществляться за счет грантовых средств и благотворительных пожертвований юридических и физических лиц.

«Хочу сказать искреннее спасибо всем, кто причастен к его появлению – и сотрудникам фонда, и строителям, и всем помогавшим вам томичам. Средства на строительство собрали люди и предприятия Томска, вносили разные суммы – от ста рублей до миллионов. Это стало по-настоящему объединяющим делом. Я часто повторяю нашим томичам, бизнесу, сотрудникам администрации: вместе мы можем сделать все. И ваш центр этому яркий пример», – отметил мэр Томска Иван Кляйн в своем поздравлении. Также он объявил о представлении Елены Петровой на звание «Томич года-2017».

Строительство центра в мкр. Наука началось в сентябре 2015 года. Средства на строительство – порядка 30 млн рублей – выделили, в том числе, администрация Томской области и такие томские предприятия, как АО «Транснефть - Центральная Сибирь», ООО «Группа Компаний «Карьероуправление», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томскремстройпроект», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Томское пиво» и др.

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