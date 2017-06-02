Томский фестиваль Street Vision попал на творческую платформу «Мастера Сибири»

2 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Томский фестиваль Street Vision попал на творческую платформу «Мастера Сибири», разрабатываемую командой фонда Calvert22.

Предполагается, что русскоязычный сайт «Мастера Сибири» будет запущен в ноябре. Он будет рассказываться о социальных инициативах региона, ремесленниках и творческих людях, которые, по мнению создателей сайта, заслуживают внимания. Запуск проекта будет анонсирован завтра, 2 июня, на Международном экономическом форуме. К нему команда Calvert22 подготовила брошюру в которую вошел в том числе и томский проект.

«Street Vision попал в список в первую очередь потому, что ремесла и дизайн у нас уже были — и хотелось найти какую-то полезную социальную инициативу. Calvert до этого уже писал о них во время подготовки отчета о креативной индустрии Сибири, поэтому выбор был для нас очевиден, но вместе с тем и идеален», — рассказал редактор проекта «Мастера Сибири» Артем Макарский.

По его словам, проекты отбираются командой сайта и в целом фонда Calvert22. При этом учитывается их актуальность не только для российских, но и зарубежных читателей. В дальнейшем планируется открытие англоязычной версии сайта и запуск площадки для продаж по всему миру.

«Пока мы отобрали шесть самых интересных для нас проектов для брошюры, знакомящей посетителей ПМЭФ с проектом. Кроме Street Vision это мастерская резьбы по кости из Тобольска „Минсалим“, марка кокошников и аксессуаров из Тюмени Pereletnaya riba, якутское кино, новосибирская мастерская „Северные врата“, а также омская фирма по производству гитарного оборудования AMT Electronics. Это лишь малая часть того, что мы уже нашли в процессе поиска проектов из Сибири», — рассказал Артем Макарский.

Разработкой сайта занимается томское агентство «Провинция». Сейчас создатели платформы ищут будущих героев. Предполагается, что для этого будет открыта специальная почта.

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