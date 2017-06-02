Томский фестиваль Street Vision попал на творческую платформу «Мастера Сибири»
Томский фестиваль Street Vision попал на творческую платформу «Мастера Сибири», разрабатываемую командой фонда Calvert22.
Предполагается, что русскоязычный сайт «Мастера Сибири» будет запущен в ноябре. Он будет рассказываться о социальных инициативах региона, ремесленниках и творческих людях, которые, по мнению создателей сайта, заслуживают внимания. Запуск проекта будет анонсирован завтра, 2 июня, на Международном экономическом форуме. К нему команда Calvert22 подготовила брошюру в которую вошел в том числе и томский проект.
«Street Vision попал в список в первую очередь потому, что ремесла и дизайн у нас уже были — и хотелось найти какую-то полезную социальную инициативу. Calvert до этого уже писал о них во время подготовки отчета о креативной индустрии Сибири, поэтому выбор был для нас очевиден, но вместе с тем и идеален», — рассказал редактор проекта «Мастера Сибири» Артем Макарский.
По его словам, проекты отбираются командой сайта и в целом фонда Calvert22. При этом учитывается их актуальность не только для российских, но и зарубежных читателей. В дальнейшем планируется открытие англоязычной версии сайта и запуск площадки для продаж по всему миру.
«Пока мы отобрали шесть самых интересных для нас проектов для брошюры, знакомящей посетителей ПМЭФ с проектом. Кроме Street Vision это мастерская резьбы по кости из Тобольска „Минсалим“, марка кокошников и аксессуаров из Тюмени Pereletnaya riba, якутское кино, новосибирская мастерская „Северные врата“, а также омская фирма по производству гитарного оборудования AMT Electronics. Это лишь малая часть того, что мы уже нашли в процессе поиска проектов из Сибири», — рассказал Артем Макарский.
Разработкой сайта занимается томское агентство «Провинция». Сейчас создатели платформы ищут будущих героев. Предполагается, что для этого будет открыта специальная почта.