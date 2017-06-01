В этом году на 13 томских перекрестках установят камеры

1 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

В нынешнем году в Томске 20 участков дорог будут оборудованы камерами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Речь идет о 13 перекрестках и 7 прямых участках дорог, передает пресс-служба обладминистрации.

Ранее администрация Томской области направила почти 225 млн рублей на установку на дорогах стационарных камер. Благодаря этому их количество увеличится в четыре раза — с 6 до 26. Госконтракт на открытых торгах выиграла компания «Ростелеком», все работы должны быть выполнены к осени.

«Специалисты определили 20 новых участков, каждый из которых наиболее оживленный по движению и важный с точки зрения обеспечения безопасности водителей и пешеходов», — отметил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что из перекрестков это Ленина – 1905 года, Пушкина – Яковлева, Ленина – Карташова, Комсомольский – Карташова, Комсомольский – Сибирская, Елизаровых – Кирова, Иркутский тракт – Рабочая, Красноармейская – Песочная, а также Пушкина – Транспортная, Елизаровых – Шевченко, Красноармейская – Усова, Ленина – Дальне-Ключевская и Фрунзе – Комсомольский.

Семь прямых участков дорог — это Смирнова, 41, Мира, 1 и 35, Кузовлевский тракт – Радиостанция, Богашевский тракт, 22 и 34, Иркутский тракт, 183-а.

Все участки будут оборудованы фотовидеокамерами на базе аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-ВСМ», а в рамках кампании по их установке в регионе также появится современный центр обработки данных, куда будет поступать вся информация о нарушениях и штрафах.

Сейчас в Томске работает шесть стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены на наиболее аварийных участках дорог. Общая сумма штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных в 2016 году камерами фотовидеофиксации на дорогах Томской области, составила 90 млн рублей. С помощью камер было выявлено около 160 тыс. нарушений.

Тэги/темы: