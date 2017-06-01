Активисты собрали более 2 тыс. подписей против строительства часовни на Новособорной в Томске

1 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Вчера, 31 мая, томичи передали мэру города Ивану Кляйну собранные подписи против строительства часовни на Новособорной площади. Их цель – добиться от властей проведения публичных слушаний по данному вопросу для широкого обсуждения.

На решение о строительстве часовне на одной из любимых площадей горожане отреагировали не однозначно, их голоса разделились. Группа активистов сразу инициировала сбор подписей: им понадобилось неполных три недели, чтобы собрать 1 021 подписей против предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка на площади Новособорной, 1д (вопроса, вынесенного на публичные слушания). Еще 1 017 подписей собрали под обращениями против строительства конфессионального объекта.

«Подписные листы по вопросу слушаний и подписи под обращениями проверились, и «пересечение» подписей в них не было обнаружено», — отметил председатель ТОС «Улица Дзержинского» Андрей Иванов.

Напомним, публичные слушания, запланированные на 10 мая, были отменены. в связи с «многочисленными обращениями горожан, поступившими в адрес администрации города Томска, связанными со строительством часовни на пл. Новособорной и отсутствием общественного согласия по этому вопросу».

Томичам пообещали провести их позднее, но, по словам активистов, какой-либо информации о том, когда и в каком формате они будут проведены, с тех пор не поступало.

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