В томской «Татарской слободе» появилась туристическая навигация

1 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Туристский информационный центр

В Томске в историческом районе «Татарская слобода» появились информационные стойки с туристической навигацией, сообщает пресс-служба мэрии.

Шесть навигационных указателей, расположенных по ул. Татарская и М. Горького представляют собой пешеходный экскурсионный маршрут «Татарская слобода». Пройдя по нему томичи и туристы могут познакомиться с историей района, его культурой и достопримечательностями. Информация представлена на русском и английском языках.

Навигация призвана привлечь внимание к исторической местности «Заисточья», показать значимость района в развитии Томска.

Напомним, в 2014 году в рамках празднования Дня томича на центральном проспекте города были установлены первые знаки туристской навигации — указатели направления движения к важным историческим объектам. В 2015 году на проспекте Ленина появились туристские навигационные стенды.

В перспективе такая навигация может появиться на пр. Ленина.

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