В томской «Татарской слободе» появилась туристическая навигация
В Томске в историческом районе «Татарская слобода» появились информационные стойки с туристической навигацией, сообщает пресс-служба мэрии.
Шесть навигационных указателей, расположенных по ул. Татарская и М. Горького представляют собой пешеходный экскурсионный маршрут «Татарская слобода». Пройдя по нему томичи и туристы могут познакомиться с историей района, его культурой и достопримечательностями. Информация представлена на русском и английском языках.
Навигация призвана привлечь внимание к исторической местности «Заисточья», показать значимость района в развитии Томска.
Напомним, в 2014 году в рамках празднования Дня томича на центральном проспекте города были установлены первые знаки туристской навигации — указатели направления движения к важным историческим объектам. В 2015 году на проспекте Ленина появились туристские навигационные стенды.
В перспективе такая навигация может появиться на пр. Ленина.