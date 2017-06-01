Томский ТЮЗ собирает стеклянные банки для новой постановки

Томский Обзор / Фото: 1 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский ТЮЗ готовит новую постановку «Банка сахара» для которой собирает реквизит — двух- и трехлитровые стеклянные банки.

Как сообщили в театре, всего для постановки потребуется более двухсот банок, которые впоследствии станут элементами декораций нового спектакля. Сдать ненужные банки томичи смогут на вахте театра (пер. Нахановича, 4). Сбор продлится до конца июня, а премьера спектакля назначена на 27 июня.

Постановка режиссера Павла Зобнина расскажет о Николае, который живет затворнической жизнью и не выходит за пределы своей квартиры. Все что нужно Коле — это сократить общение с людьми до минимума, потому что его фантазии намного лучше, чем реальный мир. И только соседка молодого человека порой становится его невольным собеседником. Зрители узнают, сможет ли Николай побороть своих «внутренних демонов» и вернуться к нормальной жизни.

После театральной премьеры банки останутся в ТЮЗе и будут использоваться в качестве реквизитов для следующих представлений.

Тэги/темы: