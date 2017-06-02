Асиновец, обвиняемый в двойном убийстве, получил 18 лет «строгача»

2 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский суд вынес приговор жителю города Асино, который подозревался в убийстве собутыльников и краже, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В февраля 2015 года обвиняемый, ранее многократно судимый за имущественные преступления, взломал замки в квартире одного из жилых домов в городе Асино, проник в квартиру и похитил оттуда имущество на 5,5 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся.

Позже, в июне того же года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил двойное убийство в Михайловской роще. Здесь он несколько раз ударил обухом топора одного из собутыльников, второму порезал шею, отчего тот и скончался. Чтобы устранить свидетелей обвиняемый добил первого потерпевшего. После этого злоумышленник облил тела погибших горюче-смазочными материалами и поджег.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 18 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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