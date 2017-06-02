Range Rover и Hyundai столкнулись в центре Томска, пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 1 июня, в Томске на пересечении проспектов Кирова и Ленина столкнулись Range Rover и Hyundai Accent. В результате ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.10. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель Range Rover не выполнила требование знака «Уступите дорогу». В результате при повороте налево автомобиль врезался в Hyundai, ехавший по главной дороге.

С травмами водитель внедорожника доставлена в больницу.

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