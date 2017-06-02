Из-за празднования юбилея ТГАСУ в Томске частично перекроют дороги

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 5 июня, в Томске будет временно прекращено движение автомобилей в части Октябрьского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с проведением мероприятий, посвященных 65-летию ТГАСУ. Ограничение движение продлится с 15.00 до 16.00 и затронет участок: пер. Кустарный – ул. Белозерская - ул. Пушкина - пл. Соляная - пер. Макушина.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанные участки и выбирать для движения другие пути.

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