Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании «Гранты» в Стрежевом

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Сегодня утром, 2 июня, на трассе Стрежевой — Аэропорт произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 5.20 на 2 километре трассы. Здесь 27-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате водитель погиб, 25-летний мужчина пассажир с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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