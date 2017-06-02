Сегодня томичам расскажут о модных тенденциях, прическах и макияже

2 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сегодня, 2 июня, в Томске в арт-пространстве «Пробуждение» пройдет «Стильная пятница», посвященная актуальным летним тенденциям в моде, прическах и макияже, сообщают организаторы.

Гости акции смогут проследить за преображением модели руководством парикмахера-колориста Нины Шустер, визажиста Агнии Бабенко и стилиста Татьяны Башлак..

Организаторы предлагают томичам обновить летний гардероб с помощью промо-кода, дающего скидку в течение двух часов в магазинах, участвующих в преображении. Промо-код и условия его использования будут озвучены во время мастер-класса.

Мероприятие будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу пр. Комсомольский 13Б, ТРЦ

«Изумрудный город», 3 этаж. Вход свободный.

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