Экс-гендиректор СХК Короткевич, обвиняемый в коммерческом подкупе, вышел на свободу

2 июня 2017 / Томский Обзор

Бывший генеральный директор АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) Владимир Короткевич, приговоренный к семи годам колонии за коммерческий подкуп, вышел на свободу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Томской области в пятницу.

«Владимир Короткевич освободился сегодня из исправительной колонии № 4», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Владимир Короткевич, его заместители Юрий Кунгуров и Леонид Романенко, а также исполнительный директор материально-технического обеспечения компании ТВЭЛ Тимур Букейханов обвинялись по п.«а» ч.4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В квартире экс-гендиректора СХК при обысках были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму более 80 млн рублей и золотые слитки весом 3 кг. Всего у фигурантов дела арестовано имущество на сумму 300 млн рублей.

Органы следствия и УФСБ по Томской области при участии сотрудников блока безопасности госкорпорации «Росатом» вскрыли четыре эпизода преступной деятельности.

С.Короткевич был арестован в июне 2012 года, осужден в 2014 году на семь лет лишения свободы, в 2015 году по амнистии ему сократили срок заключения на 1 год 4 месяца и 19 дней, а в 2016 году, благодаря изменениям в законодательстве, срок снизили до 2 июня 2017 года.

Тэги/темы: