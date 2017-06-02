Миниатюрные книги выставили в библиотеке Томского политеха

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: News.tpu.ru

В Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета (ул. Белинского, 53а) открылась выставка «Библиотека на ладошке», посвященная миниатюрным и малоформатным изданиям, сообщает пресс-служба вуза.

Коллекция миниатюрных и малоформатных изданий отдела редких книг и рукописей библиотеки насчитывает более 800 экземпляров. Размер самой маленькой книги составляет всего 4 см.

История миниатюрной книги в Сибири насчитывает более 100 лет. Первая такая книжка вышла в Томске в 1889 году и незатейливо называлась «Инструкция эксплуатации железнодорожного пути».

Самое раннее издание, представленное на выставке, — это книга русского астронома, математика и механика Дмитрия Матвеевича Перевощикова «Ручная математическая энциклопедия» 1827 года издания. Это подарочный экземпляр: цельный кожаный переплет, на передней крышке переплета надпись тиснением золотом «За прилежание и успехи». Книга входит в перечень книжных памятников федерального значения.

«Всего на выставке представлено 250 книг. Мы подобрали для своих гостей самые интересные экземпляры. Есть очень красивая серия сказок народов Сибири "Ключ счастья", вышедшая в 1975 году в Западно-Сибирском книжном издательстве. Каждая сказка заключена в орнамент, присущий той или иной национальности, оформлена в коричневой, зеленой, черной цветовой гамме. Книга вставлена в картонный переплет с коленкоровой тканью желтого цвета, украшенной металлической бляшкой с названием книги», — рассказывает заведующая отделом редких книг и рукописей НТБ ТПУ Нелли Мирошникова.

Библиотека была открыта одновременно с Томским технологическим институтом — в 1900 году. Это была библиотека для преподавателей. С того времени библиотека вуза прошла путь от 6000 экземпляров книг и маленьких залов в левом крыле главного корпуса (пр. Ленина, 30) до миллионного фонда и собственного здания. Сейчас в Научно-технической библиотеке вуза хранятся более 2,6 млн изданий, и каждый год фонд библиотеки пополняется на 20 тысяч новых экземпляров.

Выставка будет открыта все лето в аудитории № 315 в часы работы библиотеки (с 9:00 до17:00). Вход на выставку свободный.

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