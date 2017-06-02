Руководство томского бюро судмедэкспертизы подозревают в присвоении сотен тысяч рублей

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области выявили факты коррупции со стороны руководства «Бюро судебно-медицинской экспертизы по Томской области», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба ведомства в пятницу.

«Один из руководителей учреждения в 2013–2014 гг. был трудоустроен по внутреннему совместительству, но функции, предусмотренные дополнительным договором, фактически не выполнял, а подменял их результатами основной деятельности. При этом по совмещаемой должности он получал зарплату с необоснованно завышенными премиями и надбавками», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что «ущерб от действий подозреваемого оценивается в сотни тысяч рублей».

Тэги/темы: