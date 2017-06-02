В выходные томичей ждут заморозки до -2°C

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни в Томске и Томской области ожидаются заморозки 0…-2 °С, туманы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +2…+4 °С, в низких местах заморозки до -2 °С, днем +18…+20°С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима на дорогах.

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