В Томской области мужчина застрелил двоих односельчан и сбросил их тела в реку

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области следователи арестовали 21-летнего жителя Асиновского района, подозреваемого в убийстве двоих односельчан, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в ночь на 21 мая возле деревни Гарь молодой человек застрелил двоих односельчан из ружья 20-го калибра. Причиной такого поступка стали личные неприязненные отношения. После убийства злоумышленник сбросил тела погибших в реку. По настоящее время тела мужчин не обнаружены.

Задержанный дал признательные показания, которые подтвердил при предъявлении ему обвинения. Сейчас он находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте происшествия были обнаружены и изъяты патрон, дробь и пыжи, следы крови, а также куртки потерпевших.

Расследование уголовного дела продолжается.

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