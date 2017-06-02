На Троицу томские маршрутки будут работать в усиленном режиме

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 4 июня, в день Святой Троицы, томские маршрутки будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Ппривозить томичей к городским кладбищам на Бактине, на пл. Южной, в пос. Сосновый бор и к кладбищу в районе остановки «Гимназия № 55» будут автобусные маршруты № 2, 4, 8/9, 11, 13/14, 16, 19, 22, 24, 32, 38.

В субботу и воскресенье с 8 до 19 часов с интервалом 5-10 минут от НПО «Вирион» будут следовать автобусы № 20 в направлении Бактина.

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