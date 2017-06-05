В августе в Томской области начнется тестирование экстренного номера «112»

5 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В августе единый номер для вызова экстренных служб «112», когда на звонки будет отвечать оператора, а не автоответчки, заработает в тестовом режиме в Томске и Северске. Предполагается, что на полную мощность система выйдет после разрешения Минкомсвязи, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

«К этому времени мы обучим около 200 операторов, которые будут помогать звонящим сориентироваться в экстренной ситуации и направлять им необходимую помощь», — отметил Игорь Толстоносов.

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области выпустил первых специалистов для работы в системе экстренных вызовов «112». Обучение проходило с 15 мая по 5 июня. Выпускниками первой группы стали 53 специалиста дежурно-диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Все они получили сертификаты о повышении квалификации по курсу «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» для системы «112». Сегодня к занятиям приступили специалисты дежурных служб Северска.

Сейчас на звонки по номеру 112 отвечает дежурный МЧС или робот-автоответчик, который предлагает перевести телефон в тоновый режим и выбрать с помощью цифр, куда необходимо перевести звонок. После введения центров обработки вызовов с позвонившим будет разговаривать живой человек, помогая перенаправлять вызовы профильным службам.

Введение единого номера вызова экстренных служб «112» началось в России в 2010 году. В Томской области система работает в тестовом режиме без операторов и пока только в Томске, Северске, Стрежевом и в Шегарском районе. В областном бюджете на 2017 год предусмотрено около 27 млн рублей на завершение формирования служб во всех муниципалитетах.

Система «112» в круглосуточном режиме будет обеспечивать взаимодействие граждан с полицией, службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, скорой медицинской помощи, службой «Антитеррор» и другими структурами.

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