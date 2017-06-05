«Газпромнефть-Восток» заключил социально-экономическое соглашение с Каргасокским районом на 2017 год

5 июня 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» заключил соглашение о социально-экономическом партнёрстве с администрацией Каргасокского района. Под документом поставили свои подписи генеральный директор предприятия Виктор Мисник и глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.

Соглашение о партнёрстве заключается ежегодно в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города». Одним из крупных проектов, который при поддержке «Газпромнефть-Востока» будет реализован в поселке Новый Васюган Каргасокского района, станет реконструкция еще одного корпуса детского сада «Теремок». После завершения ремонта количество мест в дошкольном учреждении увеличится до 140.

«Проблема нехватки мест в детских садах отдаленных северных территорий нашего присутствия стоит особенно остро. Как представители социально-ответственного бизнеса мы поддерживаем те проекты, реализация которых актуальна на сегодняшний день и действительно может изменить жизнь сельчан к лучшему. Проект в Новом Васюгане долгосрочный и позволит решить полностью вопрос с очередями в дошкольное учреждение. Это и есть результат эффективного партнерства бизнеса и власти», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Детский сад состоит из четырех зданий, три из которых уже отремонтированы также при поддержке «Газпромнефть-Востока». На очереди корпус, который рассчитан на две группы детей по 18 человек. Объект нуждается в замене кровли, несущих конструкций, покрытия полов и утеплению чердачного перекрытия.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. В рамках программы «Родные города» осуществляется строительство объектов спортивной инфраструктуры и оказывается поддержка городским общественным организациям.

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