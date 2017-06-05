В Томске ремонтируют дорогу на Учебной

5 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В минувшие выходные в Томске начался ремонт (на всю ширину) дороги на улице Учебной. Сегодня подрядчик разрабатывает фрезой дорожное покрытие, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт ул.Учебной ведется от Московского тракта по направлению к ул.Красноармейской. Также во всю ширину проезжей части компания «Кузбассдорстрой» в Томске отремонтирует участки ул.Р.Люксембург и Б.Хмельницкого, пр.Кирова.

В выходные специалистами генподрядной организации «Спецавтохозяйства» и субподрядной ООО «СТРЕК», ООО «Братство» было начато устранение дефектов проезжей части по ул.Карташова на участке от ул.Вершинина в направлении пр.Комсомольского, пер.Дербышевского и ул.Пролетарской. Такая же работа ведется по ул.Мичурина.

Выравнивающий слой по ул.Мостовой сегодня укладывают работники САХ и ООО «Томская строительная компания».

Всего с начала ремонтной кампании-2017 в Томске асфальт уложен на 17 тыс. кв. м.

В связи с проведением ремонтных работ томичей предупреждают о затруднении движений автомобилей на участках указанных улиц и просят выбирать для движения другие пути.

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