Ученики «Роснефть-класса» побывали на объектах «Томскнефти»

5 июня 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Учащиеся «Роснефть-класса» школы № 4 побывали на производственных объектах «Томскнефти». Для школьников провели экскурсию на Советском месторождении.

Посещение промысла, возможность увидеть производство изнутри — одно из профориентационных мероприятий, которые для школьников организует градообразующее предприятие Стрежевого. Ребятам рассказали о наиболее востребованных профессиях, представленных в нефтяной промышленности, подсказали, в каких учебных заведениях их можно освоить. Старшеклассники побывали в ЦДНГ-1, пообщались с геологами и технологами, узнали много нового о технологии подготовки нефти и газа.

Нефтяники постоянно взаимодействуют со своими подопечными: с учениками «Роснефть-класса» работают и молодые специалисты, и опытные сотрудники; для них организуют познавательные встречи и тренинги. Сегодня 16 учеников класса претендуют на получение медалей министерского и областного значения.

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