Четыре деревянных дома выставили на торги в Томске

5 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Четыре объекта деревянного зодчества Томска выставлены на торги на право долгосрочной аренды. Аукцион состоится 15 июня, сообщает пресс-служба мэрии

Инвесторам предлагают арендовать четыре расселенных деревянных здания, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Для дома по ул. Шишкова, 6, начальная ставка годовой арендной платы составляет 123,4 тыс. рублей. Для дома по ул. Никитина, 2а, – 119,6 тыс. рублей, по пер.Кононова, 4 – 79,9 тыс. рублей, по ул. Шишкова, 8 – 77 тыс. рублей.

Площади зданий составляют от 221,3 до 462,7 кв. метров.

Все четыре дома нуждаются в капитальном ремонте. Согласно условиям договора, заключаемого с победителем аукциона, обязательство по проведению ремонтных работ и восстановлению исторического облика фасадов деревянных зданий ложатся на арендатора.

Подготовив проектную документацию на проведение капремонта, инвесторы в течение двух лет смогут платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянных домах арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12.00 14 июня по адресу: пер. Плеханова, 4, каб. 407, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты: trade@red.tomsk.ru. на сайте муниципальных торгов Томска.

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