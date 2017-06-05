Четыре человека пострадали в опрокинувшейся иномарке в Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Томской области опрокинулся Toyota Highlander. В результате ДТП пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 3.55 в селе Терсалгай Кожевниковского района. Здесь неустановленный водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия 29-летний мужчина, 21-летний молодой человек и две девушки 17 и 19 лет с травмами госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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