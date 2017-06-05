В Томской области четырем наркоторговцам грозит пожизненный срок

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские следователи направили в суд уголовное дело банды наркоторговцев, попавшихся с крупной партией запрещенных веществ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, молодые люди организовали преступную группу чтобы через интернет продавать наркотики в Томске. Запрещенные вещества распространяли через «закладки», а расчет производился через виртуальные счета платежной системы.

Во время обысков у подозреваемых изъяли более 840 граммов наркотиков, более 420 тыс.рублей, 1,1 тыс.евро, а также банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты.

Задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 и 5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического вещества в особо крупном размере». Теперь им грозит пожизненное заключение.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Тэги/темы: