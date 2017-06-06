Томские вузы укрепили позиции в Национальном рейтинге университетов

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский государственный университет занял восьмое место в Национальном рейтинге университетов, подготовленном информационным агентством «Интерфакс». Томский политехнический университет сохранил за собой 10-ю строчку.

За прошедший учебный год ТГУ удалось подняться на одну строчку рейтинга и обогнать Российский университет дружбы народов (РУДН), который теперь занимает 9-е место. При этом традиционные конкуренты томичей заметно ослабили позиции: Новосибирский госуниверситет (НГУ) опустился со второй позиции на пятую, а Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана — с седьмой на 12-ю.

«Подвижки в позициях университетов показывают скорее напряженность соревнования между университетами, чем неочевидные провалы», — отмечает «Интерфакс».

По мнению экспертов агентства, другие томские вузы — СибГМУ, ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ — отличаются сильными профессорско-преподавательскими составами, стратегически мыслящими администрациями, нацеленными на поиски и внедрение позитивных изменений не только в образовательной и исследовательской деятельности университетов, но и в инновационной деятельности, в развитии кампусов университетов.

Национальный рейтинг университетов — результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года. Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации и бренд. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства образования и науки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

В сообщении отмечается, что по отдельным направлениям работы очень ярко проявил себя ТУСУР. Так, он занял третье место российского рейтинга по организации работы со школьниками, уступив лишь Московскому физико-техническому институту (МФТИ) и Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ». ТУСУР также занял 10-е место по критерию международного сотрудничества и 27-е место по критерию популяризации знаний. Это позволило ТУСУРу подняться по сравнению с прошлогодним сводным рейтингом на одну строчку и занять 35-е место.

Заметных успехов добился ТГПУ, поднявшись с 80-й сразу на 50-ю строчку рейтинга. СибГМУ также оказался на несколько строчек выше — с 89-й на 77-й, причем исследование проводилось еще до получения медицинским вузом нового статуса опорного университета. ТГАСУ занял в рейтинге 82-е место.

ТОП-10 российских вузов 2017 года:

1. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)

2. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

3. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШУ)

5. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)

6. Московский физико-технический институт (МФТИ)

7. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

8. Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)

9. Российский университет дружбы народов (РУДН)

10. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)

Полная версия Национального рейтинга университетов-2017 доступна на сайте.

В Национальном рейтинге университетов 2016 года ТГУ и ТПУ разделяли 9–10 строчки, ТУСУР занял 36-е место, ТГАСУ — 67-е, ТГПУ — 80-е, СибГМУ — 89-е.

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