Выборы губернатора Томской области назначены на 10 сентября

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Сегодня, 6 июня, на внеочередном собрании депутаты Законодательной думы Томской области назначили выборы главы региона на 10 сентября, депутаты проголосовали единогласно, сообщает РИА Томск со ссылкой на собственного корреспондента из зала заседаний облдумы.

«Предлагается назначить дату выборов губернатора на 10 сентября 2017 года. Средства на проведение выборов предусмотрены в областном бюджете», — сказала председатель облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, согласие президента на выдвижение Жвачкина в качестве кандидата на выборах губернатора еще не получено.

«Поскольку решение сегодня принято, предвыборная кампания официально начинается с сегодняшнего дня», — сообщил журналистам председатель облизбиркома Эльман Юсубов.

В агентстве сообщают, что на организацию губернаторских выборов в Томской области в областной казне в 2017 году предусмотрено около 97 млн рублей. Единый день голосования в России в 2017 году пройдет 10 сентября.

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