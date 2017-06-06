Завтра жители домов на двух улицах Томска останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 7 июня, жителей четырех домов Ленинского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по пр.Ленина, а также его промывки. На время проведения работ с 09:00 до 17:00 без воды останутся дома по следующим адресам:

пр. Ленина, 193, 193 (ЦТП), 195;

пер. Тихий, 25/2.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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