Два медведя зашли на территорию садоводческого товарищества в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Охотники Колпашевского района Томской области отстрелили одного и выслеживают второго медведя, которые заходили на территорию садоводческого товарищества «Мичуринец», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Сергея Ельникова.

«Два медведя сели на дорогу и не пускали дачников к их участкам. Давали себя фотографировать, но у таких медведей неизвестно, что на уме, поэтому было принято решение об их отстреле. Одного — самца — уже отстрелили, второго медведя — пока разыскивают», — сказал С.Ельников.

С.Ельников добавил, что в настоящее время медведи могут создавать впечатление спокойных животных, однако скоро у них начнется гон, поэтому их поведение становится непредсказуемым.

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