Водитель «Лексуса» пострадал при столкновении с УАЗом в Томске
6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера вечером, 5 июня, в Томске столкнулись Lexus RX-350 и UAZ Patriot. В результате ДТП один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 17.10 на ул.Высоцкого, 18. Здесь 44-летний водитель иномарки при повороте налево столкнулся с отечественным автомобилем, который двигался по главной дороге.
В результате происшествия травмирован водитель автомобиля Lexus.
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