Водитель «Лексуса» пострадал при столкновении с УАЗом в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 5 июня, в Томске столкнулись Lexus RX-350 и UAZ Patriot. В результате ДТП один человек пострадал, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.10 на ул.Высоцкого, 18. Здесь 44-летний водитель иномарки при повороте налево столкнулся с отечественным автомобилем, который двигался по главной дороге.

В результате происшествия травмирован водитель автомобиля Lexus.

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