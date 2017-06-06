Празднование Дня города в Томске завершит файер-шоу и музыкальный флешмоб

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Финалом празднования Дня города, которое состоится завтра, 7 июня, станет музыкальный флешмоб с цветным дымом и запуском разноцветных шаров, который начнется в 20.00 в Горсаду, сообщает пресс-служба мэрии.

Центральной площадкой празднования 413-летия Томска станет Городской сад. Здесь в 16.00 начнёт работу площадка «Стена пожеланий»: томичи смогут написать пожелания любимому городу в день рождения в различных шрифтовых решениях под руководством профессионального художника. К празднику территорию Горсада тематически оформят: на центральной аллее парка появятся знаменитые томские резные деревянные окна, которые станут необычными фотозонами.

В 18.00 праздничную программу продолжит концерт «Не стареют города…» с участием джаз-оркестра «ТГУ-62» под управлением А.М.Ратнера, солистов - Максима Баркова и заслуженной артистки России Людмилы Травкиной, вокальной группы New Name, бардов Сергея Мельникова и Владимира Трубина, а также юных артистов вокальных и хореографических коллективов города, среди которых: вокальный ансамбль «Росинки» Детской школы искусств №4, музыкальная хоровая школа-студия «Мелодия» и школа-студия народного танца «Русские забавы» Дворца творчества детей и молодёжи, образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Карусель» Детской школы искусств №1 им.А.Г. Рубинштейна и др.

В финале праздничного концерта - в 20.00 зрителей ждёт сюрприз - музыкальный флешмоб с цветным дымом и запуском разноцветных шаров, после чего Городской сад предложит самым молодым и энергичным томичам «зажигательное» вечернее продолжение праздника – дискотеку под открытым небом, а в 21.00 состоится выступление файер-шоу «Цвет ночи».

Напомним, что Томск начнет отмечать свой день рождения в 12.00 на площадке перед СФТИ, где для детей будет организована спортивно-игровая программа «С днем рождения, любимый город!», а в 16.00 на нижней террасе Лагерного сада пройдет фестиваль национальных культур и конкурс плова.

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