Натюрморты и пейзажи молодых томских художников выставили в областном «Доме искусств»

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: ОГАУК «Дом искусств»

В Томском областном «Доме искусств» открылась художественная выставка «Смыкаются как воды, времена» молодых томских художников Владимира и Марии Маковенко.

Как сообщают оргаизаторы, в пейзажной живописи Владимира и Марии Маковенко запечатлена история Томска. Картины художников легко передаю атмосферу степей Хакассии, лесов и гор Казахстана. Пейзаж в работах молодых томских художников отображает уникальность каждого времени года. Натюрморты художников Маковенко выделяются простотой построения композиции, колоритностью. В основе картин лежит цветочная композиция.

Владимир и Мария окончили Томский госуниверситет по специализации «Изобразительно искусство». Сейчас они преподают на кафедре «Изобразительное искусства» НИ ТГУ, входят в состав Томского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз художников России». Владимир и Мария являются участниками, лауреатами и дипломантами городских, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.

Выставка действует до конца августа. Вход свободный. График работы: в будние дни с 9.30 – 20.00 и в выходные с 11.00 – 20.00.

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