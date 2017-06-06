Томск находится на 9 месте в рейтинге самых привлекательных городов России

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томск занимает девятое место в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов страны «Город России. Национальный выбор — 2017».

Голосование на выбор лучшего города стартовало в январе 2017 года. На данный момент в рейтинге соревнуются 83 города. За Томск проголосовали более 40,8 тыс. человек, за лидера рейтинга - Пензу - 108 тыс.

Целью проекта, как сообщается на сайте, является привлечение внимания к России, поднятие

имиджа городов, становление национальных ценностей и возрождение интереса к истории своей

родины.

В прошлом году Томск занял 25 место – за него проголосовали приблизительно 23 тыс.человек. Годом ранее Томск стоял на 16 месте с 36 тыс.голосов.

Голосование продолжается. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря 2017 года в 15:00 по

московскому времени.

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