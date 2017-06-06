Томский U-NOVUS должен стать полноценным международным форумом — облдума

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области поддержали инициативу главы региона Сергея Жвачкина о том, что молодежный форум U-NOVUS должен получить статус международного, сообщает РИА Томск со ссылкой на собственного корреспондента.

Парламентарии намерены обратиться к властям региона с просьбой увеличить финансирование форума в 2018 году. По мнению членов комиссии, U-NOVUS–2017 "полностью состоялся", в пользу этого говорит и число участников, и растущее международное представительство.

"Форум U-NOVUS с каждым годом набирает обороты, его признание на международном уровне очевидны... Но мы должны… обратиться к областной администрации, предусмотреть в бюджете следующего года расходы на проведение полноценного международного форума", – подчеркнула спикер облдумы Оксана Козловская.

Она пояснила, что статус полноценной международной площадки по обсуждению перспектив мирового технологического развития предполагает увеличение затрат на его организацию и проведение.

"Бюджет форума (в 2017 году – Ред.) составил 38 миллионов рублей, из них 28 миллионов – из областного бюджета, 10 миллионов со стороны спонсоров... Для организации полноценного международного форума в следующем году потребуется 50-60 миллионов", – сообщил на заседании комиссии представитель оператора форума U-NOVUS Дмитрий Сон.

При этом в ходе обсуждения депутаты отмечали, что распределение финансовой нагрузки между бюджетом и спонсорами должно достичь уровня 50/50. Члены комиссии облдумы направили обращение в областную администрацию с просьбой учесть в проекте областного бюджета 2018 года рост затрат на проведение форума.

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