В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом
6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/tomsk123
Сегодня днем, 6 июня, в Томске загорелся двухэтажный деревянный жилой дом по ул.Октябрьской, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 14.02. К прибытию пожарных, в 14.06, горел тамбур дома. Огнем также была охвачена кровля дома. На месте работали 6 единиц техники и более 20 человек.
Возгорание удалось ликвидировать в 14.40. От огня пострадали крыша дом и тамбур. Общая площадь пожара составила около 100 кв.метров. Сами квартиры от огня не пострадали.
Пострадавших нет.
Тэги/темы: