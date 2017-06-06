В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Сегодня днем, 6 июня, в Томске загорелся двухэтажный деревянный жилой дом по ул.Октябрьской, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 14.02. К прибытию пожарных, в 14.06, горел тамбур дома. Огнем также была охвачена кровля дома. На месте работали 6 единиц техники и более 20 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 14.40. От огня пострадали крыша дом и тамбур. Общая площадь пожара составила около 100 кв.метров. Сами квартиры от огня не пострадали.

Пострадавших нет.

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