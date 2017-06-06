ТГУ запускает совместную магистерскую программу с французским политехом

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2017 // Фото: Tsu.ru

Томский госуниверситет и Эколь Политекник (École Polytechnique, Париж) подписали соглашение о сотрудничестве в области обменных программ и двойных дипломов, сообщает пресс-служба томского вуза.

В России ТГУ является сейчас вторым вузом, с которым сильнейшая инженерная школа Франции будет запускать совместную магистерскую программу. Свои подписи под соглашением поставили проректор по учебной и научной работе Эколь Политекник Франк Пакар и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«В Эколь Политекник мы крайне избирательны, и мы ожидаем, что к нам приедут исключительные, очень хорошие студенты. Научная компонента является приоритетом для нас, поэтому требования к отбираемым студентам очень высоки», – подчеркнул проректор по учебной и научной работе Эколь Политекник Франк Пакар.

Соглашение между ТГУ и Эколь Политекник подразумевает совместную подготовку специалистов по программе «Инженер-политехник». План набора на программу в этом году – по пять человек из каждого университета. Обучение во Франции для студентов ТГУ будет бесплатным, как и обучение в Томске – для студентов из Парижского университета. Окончившие эту магистратуру получат два диплома – ТГУ и Эколь Политекник.

«В России у Эколь Политекник договор только с МФТИ и нами, и это высокая оценка качества нашего образования и наших студентов. Кроме того, парижская школа выразила потенциальную готовность отправлять к нам своих студентов, потому что они считают ТГУ достаточно интересным», – рассказал проректор по международным связям ТГУ Артем Рыкун.

Обучение в магистратуре будет длиться три года. Первый и последний семестр студенты будут обучаться в родном вузе, а остальное время – в принимающем. Начало занятий по новой магистерской программе запланировано на сентябрь 2017 года.

Тэги/темы: