Пропитанная ЛСД картина помогла выйти на след крупнейшей в регионе партии наркотиков (ВИДЕО)

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томская таможня

В конце мая томские таможенники пресекли контрабанду наркотиков в почтовой посылке. Позже это помогло выйти на крупнейшую для региона за последние несколько лет партии кокаина, героина, гашиша и других наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба томской таможни, северчанин заказывал наркотики через интернет с использованием подставного лица. В конце мая посредника задержали при получении посылки из Чехии. В посылке содержался лист бумаги с разноцветным рисунком с одной стороны, и с антропометричесим рисунком с другой. Кроме того, лист был перфорирован на равные квадраты. Исследование показало, что вещество массой 3,97 г содержит d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) - наркотическое средство, запрещенное как на территории Российской Федерации, так и других стран мира.

В свою очередь получатель посылки вывел правоохранителей на настоящего заказчика. У него в квартире был обнаружен пакет с наркотиками.

«Было изъято 22 плитки темного цвета растительного происхождения, пакет с веществом коричневого цвета, порошкообразное вещество белого цвета с пояснительной надписью «фентанил», порошкообразное вещество светлого цвета с пояснительной надписью «Юля», таблетки «субитекс», твердое вещество светлого цвета «амфетамин персиковый», порошкообразное вещество светлого цвета «героин», — говорится в сообщении.

Также было изъято три вида кокаина. Со слов задержанного, это элитные наркотические средства, стоимость 1 грамма которых составляет 15 тыс. рублей. Вместе с запрещенными веществами в пакете находились ложка, ножницы, зажигалки для подогрева ножа, весы, упаковочные материалы для фасовки и дальнейшего распространения наркотиков.

В отношении северчанина возбуждено уголовное дело по п. «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Ведется следствие.

Видео: Томская таможня

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