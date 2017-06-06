В Томске ограничат движение на участке ул.Никитина
6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Движение на участке ул.Никитина в Томске ограничат до воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участке от ул.Тверской до ул.Киевской. Ограничение связано с проведение аварийно-восстановительных работ на участке тепломагистрали. Предполагается, что движение на данном участке будет восстановлено до 24.00 воскресенья, 11 июня.
Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанные участки и выбирать для движения другие пути.
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