В Томске ограничат движение на участке ул.Никитина

6 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Движение на участке ул.Никитина в Томске ограничат до воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул.Тверской до ул.Киевской. Ограничение связано с проведение аварийно-восстановительных работ на участке тепломагистрали. Предполагается, что движение на данном участке будет восстановлено до 24.00 воскресенья, 11 июня.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанные участки и выбирать для движения другие пути.

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