Законопроект о субсидировании авиарейсов в Стрежевой направили в облдуму

7 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин направил в облдуму законодательную инициативу о субсидировании авиарейсов в Стрежевой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Законопроект предполагает субсидирование с 1 июля стоимости авиабилетов из Томска в Стрежевой и обратно для пассажиров моложе 23-х лет и пенсионеров по возрасту. Сейчас цена авиабилета из областного центра в северную столицу региона варьируется от 8,3 до 10,4 тысячи рублей. С учетом субсидии для льготных категорий граждан с 1 июля 2017 года авиабилет будет стоить 5 тысяч рублей. На эти цели из бюджета потребуется 20,4 миллиона рублей.

«Наш долг ликвидировать несправедливость в отношении жителей северной столицы области. Считаю, что у молодежи должна быть возможность учиться в лучших в стране томских университетах, а у пенсионеров ¬– летать к детям и внукам по доступным ценам. Рассчитываю, что депутаты меня поддержат», – отметил Сергей Жвачкин.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на очередном собрании Законодательной Думы Томской области 29 июня.

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