Завтра жителей Ленинского района Томска и ул.Ивана Черных ждет отключение воды

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 8 июня, в Томске без воды останутся жители некоторых домов Ленинского района Томска и ул.Ивана Черных, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение по ул.Ивана Черных связано с заменой запорной арматуры на водопроводной линии, а также промывки участка водовода. На время проведения работ, с 09:00 до 23:00 без воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Ивана Черных, 96, 96 (ЦТП-53), 96/1, 96 стр. 22, 96 стр.1, 96/9.

Отключение воды в Ленинском районе Томска связано с подключением нового водопроводного ввода и заменой запорной арматуры на водопроводной линии по пер.Дербышевский, а также ее промывкой (дезинфекцией). С 09:00 до 23:00 без воды останутся дома по адресам:

пер. Дербышевский, 17;

пер. Заозерный, 22, 23а, 27;

ул. Водяная, 15, 15/1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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