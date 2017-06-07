В Томске стартует Чемпионат России по гиревому спорту
В субботу, 10 июня, в Томске стартует Чемпионат России по гиревому спорту. Соревнования будут проходить до 12 июня в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48Б), сообщают организаторы.
«В Томск съедутся сильнейшие атлеты-гиревики со всей России, победители получат право выступать в составе сборной России на Чемпионате мира в Сеуле», — говорится в сообщении.
Томичи смогут увидеть выступления рекордсменов и чемпионов Мира и поболеть за томских спортсменов. В первый день состоится торжественное открытие чемпионата, в рамках которого запланировано выступление гиревика-жонглера, исполнение гимна, а также состязания в самой сильной категории спортсменов. Выступления начнутся в 10.00. Торжественное открытие запланировано на 15.00.
В заключительный день Чемпионата будут названы имена победителей конкурса граффити. Напомним, его участники предложили свои варианты воплощенного в рисунке слогана состязаний - «Гиревой спорт — железный дух России».
Следить за турниром можно на официальном сайте.