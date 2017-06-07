Томский инжиниринговый холдинг и ФРИИ запускают акселератор для «железных» стартапов

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Di-group.info

Фонд развития интернет-инициатив и томский инжиниринговый холдинг DI-Group запускают совместную акселерационную программу для hardware-стартапов на стадии прототипа, сообщают организаторы.

Комплексная программа акселерации рассчитана на три месяца и состоит из двух частей, которые проходят параллельно. Первая часть пройдет в тесной работе инженеров стартапа с экспертами DI-Group. Команды получат возможность доработать «железную» часть для серийного производства: они получат консультации по инженерному решению и промышленному дизайну, снижению производственных издержек и оптимизации себестоимости. Специалисты DI-Group помогут пройти путь по запуску производства, дадут рекомендации по выбору контрактных производителей, налаживанию процессов контроля качества, выстраиванию цепочек поставок, сертификации и логистике. Для этой части программы инженерам и CTO стартапа может потребоваться поехать в Томск или Шеньчжень, Китай.

Вторая часть программы пройдет в Акселераторе ФРИИ в Москве, в ней задействованы основатели и сотрудники стартапа, которые отвечают за продажи и маркетинг. С каждым стартапом в Акселераторе ФРИИ работает индивидуальный трекер (бизнес-наставник), который помогает ставить цели и достигать их. В эту часть программы также входят консультации и тренинги по маркетингу, продажам, аналитике, дизайну и экономике продукта общим объемом 170 часов.

В отобранные hardware-стартапы ФРИИ и DI-Group инвестируют до 4,2 млн рублей, часть которых идет на оплату программы. Команды, которые покажут значительный рост по итогам программы, претендуют на инвестиции следующих раундов: до 25 млн рублей от ФРИИ и до 15 млн рублей от HaxVentures (фонда под управлением DI-Group).

Предполагается, что программа акселерации стартует 21 сентября 2017 года и продлится 3 месяца. Заявки принимаются до 14 июня 2017 года, для участия в отборе нужно заполнить профиль стартапа на сайте ФРИИ и записаться на skype-консультацию. В декабре 2017 года лучшие стартапы презентуют свои результаты акселерации на DemoDay в Москве. Подробнее об участии в программе можно узнать на сайте акселератора.

«Решения на стыке hardware и software сейчас переживают настоящий бум. Перед предпринимателями с технологическим складом ума открывается огромное количество возможностей быстро создать прототип, проверить спрос и сделать компанию, которая «выстрелит», и рост в 10 раз за год — это не предел. Интернет вещей, искусственный интеллект и робототехника — одни из инвестиционных приоритетов Фонда. ФРИИ обладает необходимой экспертизой и может поддерживать компанию инвестициями от предпосевной стадии до стадии роста», — говорит инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

DI-Group — частный холдинг, объединяющий венчурные фонды, инжиниринговые, сервисные компании и производственные активы. Является управляющей компанией фондов HaxVentures (Россия) и HaxAsia (Сингапур) для hardware-стартапов. Венчурный партнер ФПИ РВК. Эксклюзивный представитель в России китайского производственного хаба Honpe Technology.

Вместе с портфельными проектами фонда DI-Group разработала и запустила в серийное производство около 30 продуктов, включая первую в мире 3D-ручку с холодными чернилами.

ФРИИ — российский фонд венчурных инвестиций, инвестирует в технологические компании от 2,1 млн до 324 млн рублей, участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей. В портфеле ФРИИ более 270 компаний. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ является самым активным венчурным инвестором России и Европы по числу сделок.

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