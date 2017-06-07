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ТГАСУ отметил юбилей шествием и концертом (ФОТО)

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В понедельник, 5 июня, в Томский государственный архитектурно-строительный университет отметил сразу два юбилея - 65-летие учебного заведения и 20-летия со дня присвоения статуса университета.

Колонны студентов и преподавателей прошли от здания администрации Октябрьского района по ул.Пушкина до главного корпуса ТГАСУ на пл.Соляной. Здесь во дворе состоялся концерт, в котором приняли участие студенческие коллективы и приглашенная группа.

Празднование предваряло расширенное заседание ученого совета при участии губернатора.

Фото: Вероника Белецкая

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