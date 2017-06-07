День России в Томской области отметят велопробегами и книжными выставками

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В День России в Томской области пройдет более ста праздничных мероприятий: запланированы велопробеги, книжные выставки, концерты, спортивные соревнования, экскурсии и викторины.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 12 июня в 12:00 в городе Асино на площади Ленина начнется концертная программа «Наша Родина — Россия», асиновцы примут участие в акции «Русский хоровод», для желающих на площади будет организована работа площадки по нанесению аквагрима и запуск шаров.

В День России в 12:00 в Бакчаре в губернаторском квартале начнет работу областная выставка-ярмарка подворий, национальных кухонь, произведений мастеров и художников.

В Белом яре пройдет народное гуляние «Народов много — страна одна», а вечером 12 июня состоится вечер вальса. В Каргаске в День России пройдет фестиваль национальных культур «Когда мы вместе» с фотовыставкой «Мои земляки». Также пройдет конкурс национальных блюд «Кулинарный шедевр» с участием коллективов организаций района.

В летних детских лагерях Первомайского района пройдут игровые программы, спортивные соревнования, направленные на воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и любви к Родине. В филиале Томского агропромышленного колледжа запланировано проведение развлекательных и военно-патриотических мероприятий, к показу готовятся фильмы о России и настоящих патриотах нашей Родины.

День России в Северске отметят в 11.30 на площади Ленина торжественным мероприятием, посвященным открытию Доски почета города по итогам 2016 года. В 12:00 начнется праздник «Город мастеров», посвященный Дню России. В 15:00 на площади у Северского музыкального театра пройдет молодежная акция «С Днем рождения, Россия!» с показательными выступлениями картингистов.

В Томском районе в День России покажут познавательные видеосюжеты «Родина — Родина моя», «Моя Родина — Басандайка», просмотр фильмов победителей кинофестиваля «Бронзовый витязь», мультипликационных фильмов о защитниках земли русской, пройдет игровая программа «Снимается кино», посвященная российскому кино и мультипликации.

В Чаинском районе пройдет XIV спартакиада трудящихся муниципалитета.

Тэги/темы: